Ukrajinac krijumčario Ruse, uhvaćeni kod Metkovića

Policijski službenici Postaje granične policije Metković su u subotu, 25. listopada, na području Metkovića spriječili krijumčarenje stranih državljana.

Obavljajući zadaće nadzora državne granice u večernjim su satima zaustavili osobno vozilo, splitskih registarskih oznaka, u kojemu je, uz vozača, zatečeno i nekoliko državljana Rusije.

Vozilom je upravljao 48-godišnji državljanin Ukrajine koji je uhićen pod sumnjom u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske Unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je 48-godišnjak iz koristoljublja, odnosno s ciljem ostvarenja protupravne materijalne koristi, i za unaprijed dogovoreni novčani iznos, prevozio strane državljane do dogovorenog odredišta u zapadnoj Europi.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, a zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, policijski službenici su protiv osumnjičenog ukrajinskog državljanina podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te ga predali u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Metković.

Prema stranim državljanima je proveden postupak sukladno odredbama Zakona o o strancima.