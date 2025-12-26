Close Menu

Ukrajinac je novi igrač KK Zadra

Profesionalnu karijeru započeo je u klubu Čerkasy Mavpy s kojim je 2018. osvojio naslov prvaka Ukrajine

Ukrajinski košarkaški reprezentativac Ivan Tkachenko novi je član KK Zadar. Nakon kratkog probnog razdoblja, tijekom kojeg je zadovoljio stručni stožer kluba, uslijedio je potpis ugovora te će Tkachenko u nastavku sezone nositi dres zadarskog kluba.

Profesionalnu karijeru započeo je u klubu Čerkasy Mavpy s kojim je 2018. osvojio naslov prvaka Ukrajine. Nakon toga nastupao je za Helsinki Seagulls pa za ukrajinski Prometej, s kojim je osvojio dvije titule u Latvijsko-estonskoj ligi kojoj se klub priključio nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. S Prometejom je dvije sezone igrao i Eurocup.

Nastupao je i za njemački Mitteldeutscher BC te osvojio Kup Njemačke. Standardni je reprezentativac Ukrajine, s kojom je nastupio na EuroBasketu 2022., a s nacionalnom sveučilišnom selekcijom osvojio je srebrnu medalju na Univerzijadi 2019. u Napulju.

Njegovim dolaskom iskorišten je drugi “žeton”, odnosno dodatna licenca, što znači da klub mogućnost dovođenja novog igrača za SuperSport Premijer ligu ima u trećem prijelaznom roku, od 9. do 12. ožujka i da je momčad s kojom će se nastaviti borba za prvi trofej – SuperSport Kup Krešimir Ćosić definirana. U AdmiralBet ABA ligi registracija igrača moguća je i izvan tog razdoblja, osim u slučaju horizontalnog prijelaza iz jednog u drugi klub lige.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0