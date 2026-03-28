Ukraden romobil i opljačkana trgovina, policija traga za počiniteljima

Na području Policijske uprave zadarske tijekom protekla 24 sata, odnosno 27. i 28. ožujka, evidentirano je više kaznenih djela iz domene imovinskog kriminaliteta, kao i nekoliko prometnih nesreća s materijalnom štetom.

Prema policijskom izvješću, zabilježena je jedna teška krađa, jedna krađa te jedno kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U Zadru, na predjelu Višnjik, 26. ožujka nepoznati počinitelj otuđio je električni romobil u vlasništvu maloljetne osobe. Procijenjena materijalna šteta iznosi više stotina eura.

Istoga dana, u noći s 26. na 27. ožujka, u mjestu Vrsi zabilježena je teška krađa. Nepoznati počinitelj provalio je u trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva, odakle je otuđio razna alkoholna pića. Točan iznos materijalne štete bit će utvrđen naknadno.

Policija je izvijestila kako protiv nepoznatih počinitelja podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide s ciljem njihova pronalaska.

U istom razdoblju evidentirano je i šest prometnih nesreća u kojima je nastupila isključivo materijalna šteta, bez ozlijeđenih osoba.