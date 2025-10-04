Uklonjen znak koji je navodno zabranjivao mačkama kretanje po travi ispred FESB-a

Posljednjih dana društvene mreže preplavili su komentari i reakcije građana Splita na navodnu odluku kojom se mačkama zabranjuje kretanje po travnatim površinama ispred Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB). Vijest je izazvala burne rasprave i negodovanje, osobito među onima koji već godinama brinu o mačjoj zajednici koja živi u dvorištu fakulteta.

Jedan od komentara koji se proširio internetom jasno izražava ogorčenje građana: "Kako misle zabraniti mačkama da šeću po travi? Ljudi božji, jeste vi na gljivama? Mačke su ovdje već desetljećima, sve su kastrirane i zdrave, ne rade nikakvu štetu. Tijekom zadnjih radova dvije su čak nastradale."

Zakonski okvir i briga o životinjama

Građani su podsjetili kako hranjenje mačaka ne može biti zabranjeno jer je uskraćivanje hrane i vode životinjama zakonom kažnjivo. Prema propisima, ako se mačke hrane na mjestima koja nisu službeno registrirana hranilišta, jedini uvjet je da se ne ostavlja ambalaža ili otpad na javnoj površini.

Zaposlenici fakulteta navodno već godinama brinu o mačkama koje su dio svakodnevice FESB-a, hrane ih i paze da ne stvaraju probleme.

Zaštitari i znak zabrane

Prema informacijama čitatelja, proteklih dana angažirani su zaštitari s ciljem sprječavanja mačaka da ulaze na travnate površine ispred zgrade. Upravo ta odluka izazvala je val negodovanja, budući da su mačke oduvijek slobodno boravile u dvorištu fakulteta.

Međutim, danas je stigla nova vijest — "spornog" znaka više nema.

Iako okolnosti postavljanja i uklanjanja znaka još nisu službeno razjašnjene, čini se da su građanske reakcije imale učinka.