Uklanjanje otpada iz speleoloških objekata u Parku prirode Dinara i Čalinoj jami

Javna ustanova More i krš potpisala je u Zagrebu ugovor o sufinanciranju projekta uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, u vrijednosti od 75.352,50 eura. Projekt će se provoditi na dva speleološka objekta – u Parku prirode Dinara na području općine Hrvace i u Čalinoj jami u Općini Runovići.

Za provedbu projekta osigurano je 60.282,00 eura od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok će 15.070,50 eura biti financirano iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

Ugovore su korisnicima uručili ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, na svečanosti održanoj u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu.

Speleološki objekti na Dinari i u Runovićima dugi su niz godina korišteni kao ilegalna odlagališta otpada, čime je ugrožena prirodna i podzemna ekološka ravnoteža. Ovim projektom Javna ustanova More i krš provest će sanaciju i uklanjanje otpada uz pomoć stručnih službi i speleologa, s ciljem obnove i zaštite izvornog prirodnog okoliša.

Nakon uspješno provedene akcije čišćenja ponora Lastovnjaka i sprječavanja ekološke katastrofe za rijeku Jadro, Javna ustanova More i krš ovim projektom nastavlja sustavne aktivnosti očuvanja podzemlja i prirodnih vrijednosti Dinarskog krša.