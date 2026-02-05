Ukinuta direktna linija iz Splita za zračnu luku. Oglasili se iz tvrtke: "Vratit ćemo novac"

Autobusi tvrtke Pleso prijevoz od 1. veljače više ne prometuju na relaciji Zračna luka Split – Autobusni kolodvor Split, čime je nakon dugog niza godina prekinuta ova linija.

Iz Pleso prijevoza obavijestili su kako putnici više neće moći kupovati karte putem njihove službene internetske stranice. Oni koji su karte već unaprijed kupili pozvani su da se jave na e-mail adresu plesoprijevoz@plesoprijevoz.hr kako bi im bio izvršen povrat novca u punom iznosu.

Putnicima koji putuju prema splitskoj zračnoj luci trenutačno su na raspolaganju tri linije Prometa Split – linije 2, 37 i 38. Linija koja prometuje na relaciji Trogir – Zračna luka – Split vozi svakih 20 minuta, dok subotom i nedjeljom polasci idu svakih 30 minuta. Autobusi na toj liniji prometuju od 4 sata ujutro do 00:15 sati.