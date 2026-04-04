Uhvaćen s više od 2 promila: Policija ga zaustavila i privela

U četvrtak, 2. travnja u 23.00 sati u Preku tijekom kontrole prometa policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 61-godišnji hrvatski državljanin.

Daljnjim postupanjem i alkotestiranjem vozača, utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,17 g/kg.

Vozač je uhićen i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Nakon prekršajne obrade vozaču je izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u RH u trajanju od 3 mjeseca.