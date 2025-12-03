Uhićeno deset hrvatskih državljana: Pokušali iznuditi 90.000 eura, lažno se predstavljali kao policija

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU primorsko-goranske u suradnji s policijskim službenicima PP Crikvenica i Službom organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke te uz koordinaciju nadležnog Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci, dovršili su kriminalističko istraživanje nad desetoricom hrvatskih državljana u dobi od 26 do 44 godine.

Navedeni se sumnjiče za počinjenje kaznenog djela iznude na štetu 43-godišnjeg hrvatskog državljanina te kaznenog djela teške krađe na 46-godišnjeg državljanina Srbije.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su desetorica hrvatskih državljana tijekom ožujka ove godine, zajedno i dogovorno došli na području Crikvenice te u dvorištu ugostiteljskog objekta u vlasništvu oštećenog hrvatskog državljanina po dolasku zatekli njega i dvojicu njegovih djelatnika, državljana Srbije. Uz verbalne prijetnje i uporabom fizičke snage prisilili su ih da legnu na tlo, lažno se predstavljajući kao policija. Oštećenog hrvatskog državljanina fizički su napali pri čemu je zadobio lake tjelesne ozljede, tražeći da im na ime nepostojećeg duga isplati novčani iznos od najmanje 90.000 eura - izvijestila je PU primorsko goranska.

Nakon toga pregledali su osobne stvari oštećenih te od jednog od srpskih državljana otuđili sat i novac ukupne vrijednosti više stotina eura.

- Zbog osnovane sumnje da su radi pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe ili drugoga, zajedno i dogovorno uporabom sile i ozbiljnom prijetnjom, kao i svojom brojčanom i fizičkom nadmoći, oštećenog Hrvata pokušali su prisiliti da nešto učini na štetu svoje imovine te na osobito drzak način otuđili tuđu pokretnu stvar s ciljem da je protupravno prisvoje, osumnjičeni će uz kaznenu prijavu za kaznena djela iznude u pokušaju i teške krađe, biti predani pritvorskom nadzorniku - stoji u policijskom priopćenju, piše 24 sata.