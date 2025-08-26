Uhićeni Ukrajinci u Dubrovniku: Pokušali prevariti žrtvu za više od milijun eura

USKOK je, temeljem kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv trojice ukrajinskih državljana rođenih 1995. godine. Sumnjiče se za prijevaru počinjenu u sastavu zločinačkog udruženja, priopćilo je državno odvjetništvo.

Organizirana prevara preko internetske platforme

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičenici su od kraja travnja do 8. kolovoza ove godine, djelujući u Dubrovniku te u Španjolskoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, zajedno s još uvijek nepoznatim osobama planirali prijevare putem internetske platforme za trgovinu dionicama, naftom, kriptovalutama i zlatom.

Na meti su im bile osobe koje su već izgubile znatne iznose u trgovanju na toj platformi. Članovi skupine lažno su se predstavljali kao predstavnici banaka, državnih institucija i odvjetnici te obećavali povrat izgubljenog novca uz uvjet dodatnih uplata. Jedan od oštećenika, koji je prethodno izgubio dobit od 530.000 eura, postao je glavna meta prijevare. U više navrata kontaktirale su ga različite osobe, uvjeravajući ga da mu mogu vratiti ne samo izgubljena sredstva, nego i navodni dodatni iznos od preko dva milijuna eura.

Kako bi mu omogućili "povrat", od njega su tražili uplatu poreza, odvjetničkih troškova i depozita. Oštećenik je na njihove upute već uplatio najmanje 807.400 eura na račune stranih tvrtki. Vrhunac prijevare bio je plan da žrtva preda 1,3 milijuna eura u gotovini u Dubrovniku. Navodno je taj iznos trebao biti položen kao depozit u korist banke iz Bruxellesa. No, neposredno prije dogovorene primopredaje, ukrajinske državljane uhitila je policija. Tako je spriječena daljnja šteta u visini od 1,3 milijuna eura.

Spriječena milijunska šteta

USKOK navodi da su osumnjičenici već pribavili nepripadnu korist od najmanje 807.400 eura, dok ih je u pribavljanju dodatnih 1,3 milijuna eura spriječila pravovremena intervencija policijskih službenika.