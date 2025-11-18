Uhićena dva policajca iz Dalmacije. Jedan završio u pritvoru, drugi zaradio kaznenu prijavu. Evo što su napravili

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela na štetu članova obitelji i državnog proračuna.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena je sumnja da je 52-godišnji policijski službenik PU šibensko-kninske, tijekom duljeg razdoblja neovlašteno raspolagao novcem i imovinom namijenjenom osobi s invaliditetom te da je u više navrata ostvarivao nepripadnu imovinsku korist. Također se sumnjiči za krivotvorenje potpisa na ugovoru o kupoprodaji vozila te za ranije počinjena kaznena djela protiv člana obitelji.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem kojim je obuhvaćen drugi policijski službenik Policijske uprave šibensko-kninske utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo Računalne prijevare, korištenjem vozila u vlasništvu osobe s invaliditetom i nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 52-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se protiv drugog policijskog službenika podnosi kaznena prijava redovnim putem.

Sukladno Zakonu o policiji načelnik PU šibensko-kninske donio je rješenje o udaljenju iz službe 52-godišnjeg policijskog službenika te će se protiv obojice podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka.