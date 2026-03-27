Uhićen vozač motocikla u Splitu, kod sebe nije imao nikakve dokumente

Policijski službenici Postaje prometne policije su u 03.45 sati u četvrtak, 26. ožujka 2026. godine na kolniku Poljičke ceste zaustavili 33-godišnjeg vozača motocikla. Odbio je zahtjev policijskog službenika da se provede ispitivanje prisutnosti alkohola u organizmu, odnosno liječničkom pregledu zbog analize.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da muškarac kod sebe nije imao vozačku dozvolu, osobnu iskaznicu, kao ni prometnu dozvolu. Uhićen je, kako bi ga se spriječilo u nastavku činjenja prometnih prekršaja s obzirom na to da je do sada prekršajno prijavljivan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prekoračenja brzine.

Smješten je u posebnu prostoriju policije do predaje nadležnom sudu. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da ga se kazni zatvorskom kaznom u trajanju od 30 dana, kao i novčanom kaznom te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od tri mjeseca.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti za počinjene će biti donesena naknadno.