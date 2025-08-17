Uhićen pijani traktorist u Srbu, policija mu oduzela vozilo

Jučer, 16. kolovoza u 16.32 sati u Srbu policijski službenici Postaje granične policije Gračac su tijekom kontrole prometa, zatekli i zaustavili 60-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao traktorom bez postavljene registarske oznake.

Alkotestiranjem vozača utvrđeno je da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,33 g/kg.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da upravlja vozilom F kategorije bez vozačke dozvole i prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom.

Naime, utvrđeno je da je 65-godišnjaku vozačka dozvola poništena i ukinuta Rješenjem tijela uz obvezu ponovnog polaganja vozačkog ispita, što nije učinio u zakonskom roku.

Vozač je uhićen i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Obzirom da se radi o učestalom ponavljaču prekršaja iz članka 216. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ostvareni su zakonski uvjeti te je od prekršitelja privremeno oduzet traktor kojim je upravljao.

Nakon prekršajne obrade, vozač će danas biti doveden na Prekršajni odjel nadležnog suda u Gospiću. U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje te kaznu zatvora u trajanju od 90 dana.