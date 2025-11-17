Uhićen pedofil: Tražio od curica da mu šalju provokativne slike, htio i spolni odnos s njima

Muškarac P. M. (30) završio je u riječkom zatvoru zbog sumnje da je preko mobilne aplikacije stupao u kontakt s djevojčicama, pozivao ih da mu šalju fotografije svog tijela i predlagao im da se nađu te imaju spolni odnos.

Sud ga sumnjiči da je kaznena djela radio u razdoblju od siječnja prošle do veljače ove godine. Tereti ga se za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, i to mamljenjem djece za zadovoljenje spolnih potreba te upoznavanje djece s pornografijom. Žrtve su bile šest djevojčica u dobi od 12, 13 i 14 godina, piše Burin.

Sa žrtvama je stupao i u videopozive, i dalje ih uporno mameći da mu pošalju neprimjerene fotografije svog tijela, na što djevojčice nisu pristale.

Priveden je na riječki Županijski sud na ročište radi odlučivanja o istražnom zatvoru, koji je tužiteljstvo predložilo zbog opasnosti od utjecaja na svjedokinje i ponavljanja kaznenog djela. Prvu osnovu za pritvor sudac istrage ocijenio je osnovanom, dok drugi potencijalni temelj za istražni zatvor nije prihvaćen, na što je utjecala činjenica da je dosad neosuđivan i protiv njega nisu u tijeku drugi kazneni postupci.