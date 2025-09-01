Uhićen osumnjičeni za ubojstvo bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta. Zeleski: "Istraga je u tijeku"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je u ponedjeljak na Telegramu da je uhićena osoba osumnjičena za ubojstvo bivšeg predsjednika parlamenta Andrija Parubija.

"Istraga je u tijeku. Hvala policiji na brzom i koordiniranom djelovanju. Sve okolnosti ovoga strašnog zločina moraju biti razotkrivene", poručio je Zelenski.

Parubij je ubijen vatrenim oružjem u subotu u Lavovu. Bio je predsjednik ukrajinskog parlamenta od 2016. do 2019. godine, a aktivno je sudjelovao u proeuropskim pokretima – u „narančastoj revoluciji“ 2004. te na Majdanu 2014. godine.