Uhićen muškarac koji je svećenika nazvao „ustašom“ na mjestu gdje je bilo zatočeno 900 Hrvata

Prema navodima organizatora, za vrijeme i nakon svete mise oko crkve u Jablanici kružila je kolona vozila istaknuvši ratne zastave Armije BiH. Nakon završetka mise dvojica zasad nepoznatih muškaraca zaustavila su se u blizini svećenika, don Marina Marića, te mu uputila niz uvreda, među kojima i spornu kvalifikaciju.

Slučaj je prijavljen policiji, a iz nadležnih službi potvrđeno je da je jedna osoba privedena. Policija navodi kako se za incident zasad tereti jedan počinitelj.

Županijsko tužiteljstvo u Mostaru događaj je okvalificiralo kao poticanje nacionalne i vjerske mržnje.

Logor u Jablanici bio je smješten u prostoru muzeja posvećenog Bitci na Neretvi iz 1943. godine. Prema dostupnim podacima, ondje je bilo zatočeno oko 900 Hrvata, od kojih su mnogi bili izloženi zlostavljanju, dok je osam osoba ubijeno ili je preminulo od posljedica zatočeništva.

Za zločine počinjene u tom logoru ranije je osuđeno više osoba. Među njima je i Nihad Bojadžić, zamjenik zapovjednika postrojbe za posebne namjene Armije BiH, koji je pravomoćno osuđen na 15 godina zatvora.