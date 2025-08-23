Uhićen mladi Talijan: Pronašli mu kokain, ketamin i ecstasy

Policijski službenici Policijske postaje Pag proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim državljaninom Italije, kojeg se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Tijekom kriminalističkog sitraživanja, od njega je na području Kolana oduzeto oko 3,02 grama kokaina, pakiranog u više pojedinačnih manjih vrećica; jedno pakiranje s oko 2,79 grama ketamina te dva pakiranja s oko 1,66 grama MDMA (ecstasy).

Protiv osumnjičenog je podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.