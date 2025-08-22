Uhićen diler na Neretvi, prodavao chrystal meth

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Ploče i Policijske postaje Metković 46-godišnji hrvatski državljanin osumnjičen je za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prodaje droge.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni od travnja do dana uhićenja ove godine u više navrata prodavao drogu metamfetamin (chrystal meth) konzumentima s područja Ploča i Metkovića.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 46-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Ploče.

Osumnjičeni je s istom drogom zatečen i 2023. godine kada je procesuiran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.