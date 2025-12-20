UHIĆEN ĐAKIĆEV UNUK Pijan nokautirao maloljetnika: "Vrijeđao mi je obitelj, vikao je da smo lopovi"

Tri sina saborskog zastupnika HDZ-a i šefa HVIDRA-e Josipa Đakića već su prilično ‘opjevana’ u pričama o sukobima sa zakonom.

Sad im se pridružio i Đakićev unuk, djedov imenjak Josip (18) koji je uhićen nakon što je u sitnim jutarnjim satima ispred virovitičkoga kluba The Room nokautirao malodobnog K. (17). Prema presudi, sve se dogodilo oko 4.20 sati ujutro. Josip je napuhao 0,5 promila, a žrtva 1,52 promila alkohola.

Malololjetni K. obratio mu se riječima: “Pi*da ti materina Đakićeva, svi ste lopovi”! Te je riječi ponovio više puta, nakon čega ga je Josip Đakić udario šakom u glavu i nokautirao ga, pa je maloljetnik pao na tlo. Policija je Josipa uhitila, a hitna žrtvu odvezla u bolnicu.

Josip se branio kako je K. sve počeo jer je vrijeđao njega i obitelj: “Priznajem da sam izgubio kontrolu i afektu ga udario. Žao mi je, nisam trebao tako reagirati. Obećavam da ću ubuduće reagirati smirenije i izbjegavati bilo kakve slične situacije”, piše Danica.

Malodobni K. pak tvrdi kako on nije prvi počeo svađu, niti je izgovorio riječi koje mu se stavljaju na teret: “Bili smo prijatelji i te ga noći nismo pozvali u izlazak, pa se naljutio. Josip me je udario u glavu, nakon čega sam pao na pod i probudio se u policiji”.

Svjedok D. ispričao je kako je tog trena vani telefonirao ispred lokala i čuo da mu se iza leđa nešto događa: “Bila je neka dernjava, čuo sam i psovke, ali ne znam, ko je kome šta govorio. Okrenuo sam se i vidio neku osobu na podu bez svijesti te mu je liječnik došao pružiti pomoć.

“Kasnije je došla interventna policija te su odvezli Josipa Đakića, a hitna je odveza tog dečka. Kasnije nisam ništa čuo šta je bilo uzrok svemu tome”, rekao je svjedok.

Sutkinja je na koncu proglasila krivim obojicu – i Josipa Đakića, i malodobnog K. – te im izrekla potpuno istu kaznu: 150 eura plus 20 eura prekršajnih troškova. Obojici se od kazne odbija 40 eura jer su dan proveli u policijskom pritvoru.