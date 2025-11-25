Uhićen 50-godišnjak. Zapalio suncobrane na Pazaru, a vatra se zatim proširila...

Dovršeno je kriminalističko istraživanje požara koji je izbio 16. listopada 2025. godine u ulici Stari Pazar. Nakon što su vatrogasci ugasili požar, na mjestu događaja proveden je očevid kojim su u događaju utvrđeni elementi kaznenog djela i provedeno je istraživanje.

Jučer je uhićen 50-godišnjak za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio navedeno kazneno djelo.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnji muškarac 16. listopada 2025.godine oko 2,30 sati u ulici Stari Pazar uporabom otvorenog plamena ili žara zapalio sklopive suncobrane koji su se nalazili s vanjske strane kioska, nakon čega se vatra proširila na unutarnji dio kioska koji je u cijelosti izgorio. U požaru je oštećen i stražnji dio još jednog kioska i stvari koje su se nalazile unutra, kao i vanjska jedinica klime na još jednom objektu. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 25 tisuća eura.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnjak počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i danas je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.