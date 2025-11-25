Uhićen 47-godišnjak zbog više od pola kila marihuane. Nije uspio joint popušit do kraja

Temeljem naredbe Općinskog suda u Metkoviću, krajem prošlog tjedna pretražena je obiteljska kuća na predjelu grada Ploče, koju koristi 47-godišnjak.

Pretragom su policijski službenici Policijske postaje Ploče, u prizemlju kuće pronašli, i uz potvrdu oduzeli, tri staklene posude sa sadržajem cvjetnih vrhova konoplje ukupne težine 652 grama i plastičnu vrećicu sa sadržajem 250 grama listova marihuane.

Osim toga, pronađena je i jedna djelomično nagorjela cigareta mješavine duhana i konoplje, težine 6,60 grama.

Sva pronađena droga je uz potvrdu oduzeta, a 47-godišnjak Općinskom državnom odvjetništvu u Metkoviću kazneno prijavljen za kazneno djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“.