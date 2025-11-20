Close Menu

Uhićen 26-godišnjak: Osumnjičen da je drogirao i silovao mladu curu u Novom Zagrebu

Sumnja se da je 25-godišnjoj žrtvi prvo dao na konzumaciju drogu, a zatim nad njom, bez njezinog pristanka, izvršio spolnu radnju izjednačenu sa spolnim odnosom

Dvadesetšestogodišnjem hrvatskom državljaninu određen je istražni zatvor nakon što je ispitan zbog sumnje da je počinio teško kazneno djelo na području Novog Zagreba. Tereti ga se za silovanje i omogućavanje trošenja droga 25-godišnjoj žrtvi, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, piše DORH.

Tužiteljstvo osnovano sumnja da je 26-godišnjak (rođen 1998.) kaznena djela počinio 15. studenog ove godine. Sumnja se da je 25-godišnjoj žrtvi prvo dao na konzumaciju drogu, a zatim nad njom, bez njezinog pristanka, izvršio spolnu radnju izjednačenu sa spolnim odnosom.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici donijelo je rješenje o provođenju istrage. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, tužiteljstvo je podnijelo prijedlog sucu istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici za određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i 26-godišnjaku odredio istražni zatvor.

