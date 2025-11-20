Uhićen 26-godišnjak: Osumnjičen da je drogirao i silovao mladu curu u Novom Zagrebu

Dvadesetšestogodišnjem hrvatskom državljaninu određen je istražni zatvor nakon što je ispitan zbog sumnje da je počinio teško kazneno djelo na području Novog Zagreba. Tereti ga se za silovanje i omogućavanje trošenja droga 25-godišnjoj žrtvi, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, piše DORH.

Tužiteljstvo osnovano sumnja da je 26-godišnjak (rođen 1998.) kaznena djela počinio 15. studenog ove godine. Sumnja se da je 25-godišnjoj žrtvi prvo dao na konzumaciju drogu, a zatim nad njom, bez njezinog pristanka, izvršio spolnu radnju izjednačenu sa spolnim odnosom.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici donijelo je rješenje o provođenju istrage. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, tužiteljstvo je podnijelo prijedlog sucu istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici za određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i 26-godišnjaku odredio istražni zatvor.