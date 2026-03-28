Uhićen 22-godišnjak: Policija pronašla marihuanu, kokain, novac, vagu i opremu za vakuumiranje

​Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom u dobi od 22 godine kojeg se sumnjiči za Neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, policijski službenici su 27. ožujka 2026. godine, na temelju naredbe nadležnog suda proveli pretragu doma kojeg 22-godišnjak koristi na širem području Zadra kojom prilikom je od osumnjičenog 22-godišnjaka oduzeto oko 1 934,4 grama marihuane pakirano u četiri pojedinačna pakiranja, oko 106 grama kokaina pakirano u dva pojedinačna pakiranja, vagu za precizno mjerenje, novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droga te opremu za vakuumiranje.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 22-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu zbog počinjenog kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i prometa drogama te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.