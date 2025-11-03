Uhićen 18-godišnjak koji je u Trogiru napao i opljačkao maloljetnika

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjim mladićem osumnjičenim da je u Trogiru počinio razbojništvo i teško ozlijedio maloljetnika.

Sve se dogodilo u petak, 31. listopada 2025. godine, oko 14:40 sati, kada je mladić fizički napao maloljetnika i otuđio mu novac. Nakon dojave o napadu, policajci su brzo reagirali, izašli na teren i ubrzo uhitili osumnjičenog.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je upravo on počinitelj kaznenih djela razbojništva i teške tjelesne ozljede.

Nakon ispitivanja, 18-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a sud mu je odredio istražni zatvor. Policija nastavlja s daljnjim prikupljanjem informacija o slučaju.