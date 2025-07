Ugostitelji uoči Thompsonovog koncerta: "Cijene smo dizali minimalno"

Točno su dva dana preostala do koncerta Marka Pekovića Thompsona. Posljednje pripreme vrše se sada na Hipodromu, ali i na Bundeku gdje će biti smještena zona za obožavatelje i jedna od četiri takozvane sterilne zone iz kojih će posjetitelji ulaziti na samo područje Hipodroma. Spremaju se i okolne četvrti: Kajzerica, Središće i Zapruđe. N1 provjerio je kako teku posljednje pripreme i što se savjetuje svima onima koji putuju na koncert.

Prašina se diže, frižideri pune pićima, postavljaju mjesta gdje će se posluživati hrana i piće. Bundek se, kao i Hipodrom naveliko sprema za koncert.

Zamišljen je kao zona za obožavatelje gdje će se posjetitelji moći okrijepiti i odmoriti te zagrijati za koncert.

"Osigurali smo, hajdemo reći, 20 posto više nego što smo planirali, ne možemo nikako znati koliki će broj posjetitelja ovdje biti. Nudimo pivo, colu, Hidru, imamo i sendviče u ponudi, voda i tako neke stvari. Što se tiče cijena, imat ćemo svi iste cijene, pivo će biti 7 eura, kao i Hidra i Coca Cola", rekao je Marko Jović, Bundek.

Pet eura za Janu, sedam za pivo

Za pola litre Jane ili Jamnice posjetitelji će morati izdvojiti pet eura, Cedevita, ledeni čaj oko šest, za porciju kokica također šest eura. S Bundeka će inače, kroz 200 ulaza, posjetitelji ulaziti na sam Hipodrom.

U takozvane sterilne zone posjetitelji će moći dolaziti već od 10 sati ujutro na dan koncerta. Ovdje će se vršiti pregled karata, također i pregled posjetitelja kako bi se spriječilo unošenje bilo kakvih zabranjenih predmeta na zagrebački Hipodrom.

Pripremaju se i okolni kvartovi

Pripreme nisu u punom jeku samo na Bundeku i Hipodromu već i u četvrtima koje ih okružuju.

"Očekujemo veliku gužvu i pripremljeni smo i spremni smo. Cijene smo dizali minimalno, inače nam je pivo 3 eura, sada smo digli na 4 i to je to, nismo ništa puno", rekla nam je Maja iz jednog od kafića na Kajzerici.

"Da, većinom smo sve cijene po euro dizali", potvrdila je praksu tijekom samog događanja.

Velika potražnja za smještajem mnogima je bila prilika da iznajme svoje stanove po paprenim cijenama. Klaudija iznajmljuje apartman već deset godina i kaže kako je sve planulo prvi dan, ali tada su cijene bile realne.

"Cijene su standardne"

"Cijene su bile kao standardne cijene kroz godinu, znači nije ništa promijenjeno i 99 posto apartmana u Zagrebu je izdano prvi dan po objavi termina koncerta po normalnim cijenama. Ove cijene što se kasnije spominju, to su cijene koje su oglasili ljudi koji izlaze iz svojih stanova i pokušavaju nešto profitirati.

Dakle, nije legalni smještaj nego pokušaj iznajmljivanja svojih stanova. Možda su to baš oni što negoduju da im najviše smeta svjetlost na Hipodromu, bučna glazba i da će napustiti Zagreb, ali neće napustiti profit očigledno", rekla nam je Klaudija Kapural, iznajmljivačica.

Policija je već priznala kako će im ovo biti najteži posao do sada, pa ministar Davor Božinović apelira na građane da si daju vremena za put.

"Objektivno realno moramo konstatirati da su gužve očekivane i pridružio bih se svim onim apelima koji su išli prema posjetiteljima izvan Zagreba da probaju doći u Zagreb već danas, najkasnije sutra, da bi se izbjegle gužve, čepovi. A što se tiče razilaska, bilo bi dobro da ljudi ako mogu, ako su bili već nekoliko dana u Zagrebu možda da se i odmore nakon cjelodnevnog boravka na koncertu, to se posebno odnosi na vozače, kako opet ne bismo stvorili gužvu."

Bit će 200 ležajeva za hitne slučajeve

Istovremeno, ministrica Irena Hrstić objašnjava da ležajevi u centru za hitne medicinske intervencije u blizini Hipodroma neće biti za ozbiljnije intervencije, nego za kraće infuzije zbog dehidriranosti ili kraću terapiju.

"To su ležajevi za rješavanje akutnih zdravstvenih zbivanja koja nisu vitalno ugrožavajuća. To je 200 kreveta plus 200 sa strane u slučaju da bude nekih većih potreba, ali iskreno rečeno ne očekuje se da će svih 400 biti u funkciji.

Što se tiče broja osoblja, trenutno je planirano 50-ak medicinskih sestara i liječnika plus administrativnog osoblja jer će trebati i nalaze izdavati. Dakle, svaka intervencija iziskuje i medicinski zapis iza toga, tako da je 50 sve skupa, očekujemo da će to biti potpuno dovoljno", rekla je ministrica.

Opsežan se i zahtjevan tromjesečni posao sada napokon privodi kraju, no onaj najvažniji test za sve uključene službe, organizatore i grad Zagreb slijedi u subotu, 5.7.