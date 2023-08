UGODNO IZNENAĐENJE Cijene kave i hamburgera u dalmatinskom mjestu Blanku 'izule iz cipela': "Ljuti me što stalno ‘pljujemo’ po sebi"

Blanka Šagut iz Novske zadnjih šest godina sa suprugom ljetuje u Pakoštanima. I osim što je oduševljena čistim morem i lijepim plažama ugodno je iznenađena i cijenama.

Poslala nam je tri računa kako bi pokazala da nije sve baš tako crno i da se piće na plaži na Jadranu, u srcu sezone, može popiti za pristojnu cijenu te se isto tako hamburger može pojesti a da ga ne platiš kao da je od ‘suhog zlata’, piše Danas.hr.

“Volimo Pakoštane, plaža je divna, tamo nam je lijepo. Javila sam vam se i poslala vam ove račune da vidite kako nije sve tako crno kao što se predstavlja. Malo me ljuti to što stalno ‘pljujemo’ po sebi. Nije to baš tako. Gdje god smo muž i ja sjeli popit ili pojest nešto, potrošili smo i manje nego što smo mislili”, kaže gospođa Blanka.

Na rivi u Pakoštanima su tako u jednom baru popili espresso za 1,20 eura, a Coca colu su platili 3 eura.

“Pa u Novskoj je kava skuplja od 1.20 eura”, govori gospođa Blanka.

Priča kako su na rivi jedan dan suprug i ona odlučili nešto i pojesti pa su tako naručili dva hamburgera. Bili su, kaže, dosta veliki, a cijena nije – 4,50 eura. Tu su Colu popili za 2 eura dok je Bitter lemon bio 2,50.

U kafiću na plaži ih je kava došla 1,50, dok su gazirani sok, stoji na računu, platili 3 eura.

“Ima, doduše, i skupljih stvari, ali evo, na plaži burger od 5 i pol eura, porcija pomfrija 3 i pol. A porcija je stvarno velika, za dvoje”, kaže nam Blanka, zadovoljna cijenama u ugostiteljskim objektima u Pakoštanima.