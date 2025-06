Ugledni izvor tvrdi: Modrić je odlučio! U Zagrebu obavlja liječnički pregled

Prošli tjedan svijet nogometa se iznenadio kada je Milan krenuo po Luku Modrića. Slavni talijanski klub pratio je njegovu situaciju u Real Madridu, a kada je odlučeno da napušta klub, čelnici slavnog kluba pošli su u napad.

Sportski direktor Milana boravio je s Modrićem u Rijeci. Dvojac je usavršio detalje ugovora, a sada ide ono najbitnije.

Prema pisanju uglednog izvora Corriere dello Sport Luka Modrić će danas u Zagrebu obaviti liječnički pregled za Milan i, ako sve prođe u redu, potpisati za Talijane.

Poznati i detalji ugovora

Modrić bi prema svemu trebao avionom otići prema Madridu pa u Ameriku na Svjetsko klupsko prvenstvo. To će mu biti zadnje utakmice za Real, a onda će stvari preseliti u Milano na jednu sezonu, piše Gol.hr.

Milan je ponudio ugovor do lipnja 2026. te opciju do lipnja 2027. Imat će 3,5 milijuna eura plus neto dodatke po sezoni.