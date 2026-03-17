Ugarković pitao zašto Split nije proglasio sajamske dane, Šuta: "Razmatramo iznimne slučajeve"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita otvoreno je pitanje rada malih poduzetnika nedjeljom, odnosno mogućnosti da Grad proglasi sajamske dane i tako im omogući poslovanje u skladu sa zakonskim iznimkama.

Vijećnik Petar Ugarković (nezavisni vijećnik s liste Centra) uputio je vijećničko pitanje upozorivši da mu se obratilo više malih obiteljskih poduzetnika koji nisu dio velikih trgovačkih lanaca, već posluju na štandovima i kioscima diljem Splita. Kako je naveo, Grad ove godine nije iskoristio zakonsku mogućnost proglašenja sajamskih dana, čime je, smatra, ugrožena egzistencija dijela malih obrtnika i dovedeno u pitanje zadržavanje radnih mjesta.

"Razmatra se mogućnost, ali..."

"Kad planirate ispraviti tu nepravdu i omogućiti rad ljudima čija egzistencija izravno ovisi o tim radnim danima?", upitao je Ugarković.

Podsjetio je i na izjavu premijera Andreja Plenkovića sa sjednice Vlade, prema kojoj određivanje sajamskih dana nije rupa u zakonu, nego mogućnost koju izričito predviđa Zakon o trgovini. Upravo zato vijećnik je dodatno upitao zašto Grad Split ove godine nije iskoristio tu zakonsku mogućnost kako bi pomogao malim poduzetnicima.

Na pitanje je odgovorio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, poručivši kako je s problemom upoznat. Naveo je da je osobno za jedan od zahtjeva doznao tijekom razgovora na ulici te istaknuo da se mogućnost proglašenja sajamskih dana razmatra.

"Osobno sam upoznat s jednim od zahtjeva dok sam šetao ulicom. Razmatra se mogućnost, ali moramo poštovati zakon i činjenicu da je zakonodavac predvidio da rad nedjeljom nije pravilo, nego da je nedjelja predviđena za obitelj. Iznimni slučajevi se razmatraju", rekao je Šuta.