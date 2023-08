UEFA PRELOMILA! Bez gostujućih navijača između Hajduka i PAOK-a

Hajduk će u 3. kolu kvalifikacija Konferencijske lige igrati protiv grčkog PAOK-a, a prvi susret na rasporedu je 10. kolovoza s početkom u 21 sat na Poljudu.

Sada se oglasio HNK Hajduk Split putem Facebooka.

- Krovna europska nogometna organizacija UEFA donijela je danas odluku da će zbog sigurnosnih razloga obje utakmice 3. kola kvalifikacija Konferencijske lige između Hajduka i PAOK-a biti organizirane bez prisustva gostujućih navijača u Splitu i Solunu.

Nastavno na tu odluku neće biti prodaje ulaznica za gostujuće navijače. HNK Hajduk slijedom toga obavještava navijače da će danas od 18 sati u prodaju biti pušten preostali kontingent ulaznica za ulaz A na jugu (cijena 15 €) te dio ulaza B na zapadu (cijena 30€). Ukupno će u prodaji biti dostupno oko 2.500 ulaznica.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Kako bi izbjegli stvaranje gužvi i čekanje u redovima preporučujemo Vam najlakši i najjednostavniji način za kupnju ulaznice putem platforme hajduk.mojekarte.hr. Vidimo se na Poljudu! - objavili su iz kluba.

