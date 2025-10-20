Udruge i Antifašistička liga prijavile Marka Perkovića zbog uzvika „Za dom spremni“

Antifašistička liga RH, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i braniteljska udruga VeDRA – Veterani Domovinskog rata i antifašisti u ponedjeljak, 20. listopada 2025. održali su konferenciju za tisak kod spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima u Zagrebu, povodom podnesene prijave Ministarstvu unutarnjih poslova protiv Marka Perkovića.

Podsjećamo, prijava je podnesena zbog izvođenja pozdrava 'Za dom spremni' (u nastavku ZDS) na koncertima održanima 5. srpnja 2025. na Hipodromu u Zagrebu i 4. kolovoza 2025. na Hipodromu u Sinju.

Na konferenciji za novinarke i novinare govorili su odvjetnik Klaudio Čurin, pravni zastupnik podnositelja prijave, Darko Fischer, svjedok vremena i nekadašnji predsjednik Židovske općine Osijek, Zoran Pusić, Antifašistička liga Republike Hrvatske, Vesna Teršelič, voditeljica Documente – Centra za suočavanje s prošlošću i Ranko Britvić, predsjednik braniteljske udruge VeDRA – Veterani Domovinskog rata i antifašisti.

Istakli su kako su u prijavi priložili jasne i nedvosmislene dokaze da je Marko Perković unio u svoju pjesmu ZDS radi veličanja ustaškog pokreta i NDH.

'Većina njegove publike toga nije svijesna. Marko Perković zna zašto unatoč brojnim zabranama i dalje uzvikuje taj pozdrav i namjerno time potiče mržnju na osnovu nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti. Zbog toga treba odgovarati prekršajno ili kazneno.

Povijesne činjenice jasno i nedvosmisleno pokazuju da je pod tim pozdravom ubijeno preko 100.000 nevinih ljudi u ustaškim logorima, od čega je samo u Jasenovcu ubijeno najmanje 83.145 žrtava koje su poimenično utvrđene, a pod tim pozdravom su mnoge žrtve odvođene u druge nacističke logore (npr. Auschwitz)', stoji u objavi.

Među stotinama tisuća proganjanih bio je i Darko Fischer, jedan od podnositelja prijave, svjedok vremena i nekadašnji predsjednik Židovske općine Osijek, čija je obitelj protjerana u Mađarsku gdje su mu nacisti ubili oca.

Na konferenciji za tisak rekao je: 'Jedan sam od još malo preživjelih Holokausta, iz tog mračnog doba u pokorenoj Europi i u Hrvatskoj, u takozvanoj NDH, kad je stradalo mnogo ljudi, antifašista, Židova, Roma, Hrvata, Srba. Osnovna stvar koju mislim da treba istaknuti je da je izražavati simpatije prema onima koji su u to doba počinili zločine, izražavati simpatije prema njihovim znakovima, prema njihovim simbolima i rečenicama koje su izgovarali i pjesmama koje su pjevali, nešto jako loše za sve nas, za sve nas građane Hrvatske. To ostavlja jednu lošu sliku za Hrvatsku. Mi sada živimo u lijepoj sređenoj zemlji koja ide dobrim putem. Zašto to ometati i kvariti? Ovdje smo da pokušamo to spriječiti.'

Podnositelji prijave očekuju reakcije Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon nje odlučit će se za slijedeće korake.