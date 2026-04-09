Udruga veterana HRM organizira financirane pripreme za državnu maturu iz hrvatskog i engleskog jezika

Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice i ove godine organizira financirane pripreme za državnu maturu iz hrvatskog i engleskog jezika, za višu i nižu razinu.

Riječ je o programu koji se provodi već dugi niz godina uz potporu Splitsko-dalmatinske županije i Parking Split, s ciljem pružanja dodatne edukativne podrške učenicima kojima je to najpotrebnije.

Pripreme su namijenjene prvenstveno djeci iz obitelji hrvatskih branitelja, kao i djeci slabijeg imovinskog stanja. Program će se održavati u intenzivnom formatu, u trajanju od 4 sata dnevno, kako bi se učenicima omogućila kvalitetna i temeljita priprema za ispite državne mature.

Iz Udruge ističu kako je interes svake godine velik te pozivaju sve zainteresirane da se pravovremeno jave i osiguraju svoje mjesto.

Za sve dodatne informacije i prijave, zainteresirani se mogu javiti na broj telefona +385 (21) 355 118, radnim danom od 9 do 15 sati.

Ova inicijativa još je jedan primjer kontinuirane brige za obrazovanje i budućnost mladih u našoj zajednici.