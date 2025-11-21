Udruga UZOR Osejava ponovno podnijela zahtjev za zaštitu makarskih poluotoka: “Događa se upravo ono čega smo se godinama pribojavali”

Udruga za održivi razvoj Osejava (UZOR Osejava) ponovno je podnijela zahtjev Splitsko-dalmatinskoj županiji za pokretanje postupka zaštite poluotoka Osejava i Sv. Petra u kategoriji značajnog krajobraza ili park-šume, nakon što su se posljednjih godina ostvarili upravo oni rizici na koje su građani i stručnjaci kontinuirano upozoravali; pokušaji intervencija, parcelacije i građevinski zahvati, kako privatnih investitora, tako i gradske vlasti.

Udruga ističe kako je u protekloj godini došlo do više koraka koji potencijalno otvaraju vrata daljnjoj devastaciji prostora, uključujući izdavanje lokacijskih dozvola, najave prodaje državnog zemljišta te planove koji zadiru u šumske površine Osejave i Sv. Petra. Upravo zato smatraju da je formalna zakonska zaštita jedini način da se spriječi nepopravljiva šteta. Ovo nije političko pitanje, ovo je pitanje opstanka makarskog identiteta.

“Makarski poluotoci nisu samo vizura grada, oni su njegova pluća, baština, identitet i svakodnevni prostor života. Kad se Osejava jednom naruši, nema povratka. Upravo zato zaštita mora biti prioritet i struka i politike”, poručuju iz Udruge. Ovim ponovljenim zahtjevom traži se pokretanje formalnog postupka sukladno Zakonu o zaštiti prirode, uz izradu interdisciplinarne stručne studije koja bi nedvojbeno utvrdila prirodne, ekološke, krajobrazne, kulturne i društvene vrijednosti prostora.

Udruga sama financirala izradu geodetske podloge Kako želi osigurati potpunu stručnost i transparentnost postupka, UZOR Osejava naglašava da je vlastitim sredstvima financirala izradu geodetske podloge, čime je napravljen preduvjet za kvalitetnu i sveobuhvatnu stručnu studiju koja treba biti naročito usmjerena na prirodne vrijednosti, ali i na društveno-kulturni značaj prostora za građane Makarske.

Zahtjev građana traje već sedam godina Podsjećamo, još je 2018. godine građanska inicijativa “SOS Osejava” prikupila 5.264 potpisa, od čega 4.177 iz Makarske, tražeći da se poluotoci zaštite kao značajni krajobraz.

Unatoč tada pozitivnim mišljenjima struke, postupak zaštite nije pokrenut, već je upućena preporuka da se sve riješi kroz prostorno-plansku dokumentaciju što se nije dogodilo, dok je pritisak na prostor kontinuirano rastao.

Udruga poručuje kako novi val investitorskih interesa, parcelacija, zahvata u prostoru i planiranih prodaja državnog zemljišta potvrđuje da je odgađanje zaštite stvorilo dodatne rizike te da je sada krajnji trenutak da Županija pokrene postupak zaštite ovih prirodnih područja.

U trenutku kada se Makarska suočava s gubitkom zelenih površina i naglom apartmanizacijom, Osejava i Sv. Petar predstavljaju posljednje očuvane prirodne cjeline koje ne smijemo prepustiti tržišnom pritisku. Njihova zaštita nije kočnica razvoja to je jedini način da razvoj uopće ostane moguć.

Udruga je u službenom zahtjevu zatražila da Splitsko-dalmatinska županija:

pokrene postupak zaštite poluotoka Osejava i Sv. Petra,

koordinira izradu interdisciplinarne stručne podloge,

nakon izrade podloge predloži kategoriju zaštite (park-šuma ili značajni krajobraz),

pristupi izmjeni Prostornog plana Županije radi ukidanja sportsko-rekreacijske zone “Platno”,

donese odluku o proglašenju zaštićenog područja i uvrsti poluotoke u Upisnik zaštićenih područja.

“Ne štitimo Osejavu samo za sebe, nego za sve buduće generacije. Ako danas ne povučemo crtu, sutra možda više neće biti ničega što bi se moglo zaštititi.”