Udruga upozorava na usmene upute i prepreke u postupcima za inkluzivni dodatak

Udruga "Od šutnje do promjene" upozorava na ozbiljne nepravilnosti u postupcima priznavanja prava na inkluzivni dodatak, tvrdeći da su zabilježeni slučajevi u kojima su socijalni radnici opomenuti samo zato što su pomagali građanima u podnošenju zahtjeva.

"Brojne pogreške i nepravilnosti" zbog preopterećenosti sustava

"Zbog preopterećenosti sustava te neprimjerenih usmenih uputa ravnateljice Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji stručnim radnicima, također usmeno, prenose rukovoditelji područnih ureda, u postupcima priznavanja prava javljaju se brojne pogreške i nepravilnosti.

Prvotno se od stručnih radnika tražilo da na zahtjevima za inkluzivne dodatke rade iznimno brzo. Nakon toga je, zbog ogromnog broja zahtjeva, stručnim radnicima od strane njihovih nadređenih prenesena usmena uputa da se građanima koji podnose zahtjeve usmeno objasni "kako neće ostvariti pravo na inkluzivni dodatak", te da se od građana koji dodatno dostavljaju medicinsku dokumentaciju ona ne uzima, nego da se postupak vodi samo s onom dokumentacijom koja je već predana (makar su postupci trajali više od godine dana)."

"Ove usmene upute prenesene su s vrha Hrvatskog zavoda za socijalni rad na niže razine upravljanja, čime su rukovoditelji izravno ometali pristup zakonskim pravima korisnika. Zbog loše organizacije i kroničnog nedostatka stručnog kadra, građani nailaze na nesavladive birokratske prepreke i otežan pristup uredima. Često se događa da stranke prekasno primaju pozive za dopunu dokumentacije ili ne mogu predati zahtjeve, jer su došli u dane kada se ne primaju stranke. U takvom ozračju, stručni radnici koji nastoje pomoći korisnicima u ostvarivanju njihovih prava izloženi su sustavnom zastrašivanju od strane rukovoditelja."

"Sustavno zastrašivanje" stručnih radnika

"Zabilježeni su slučajevi u kojima su socijalni radnici opomenuti samo zato što su pomagali strankama u podnošenju zahtjeva. Rukovoditelji koriste nepisane metode poput usmenih upozorenja, javnih prozivki i stalnog praćenja rada kako bi disciplinirali one koji se drže etičkih principa u svojem radu. Ovakve metode ciljaju na stručne radnike koji, unatoč preplavljenosti ovlastima, imaju etičku obvezu suradnje s korisnicima", pišu iz udruge.

Kako tvrde zadnji primjer u jednom od Područnih ureda HZSR-a govori upravo u prilog navedenom.

"Naime, korisnik je dobio pismeni zaključak kojim se poziva da u roku 8 dana dostavi dopunu dokumentacije u postupku priznavanja prava na inkluzivni dodatak. Došao je osmi, zadnji dan propisanog roka. Portir-zaštitar mu je objasnio kako ne može predati dokumentaciju, jer trenutno nema djelatnica niti u prijemnom uredu niti u uredu koji zaprima poštu.

Korisnik je izrazio bojazan da mu neće biti prihvaćena dokumentacija, ako ne bude u roku. Slučajno je naišla socijalna radnica, koja je čula razgovor, a koja ne radi na poslovima inkluzivnog dodatka i uzela korisnikovu dokumentaciju te mu obećala kako će je vratiti sa dokazom primitka.

U uredu za prijem pošte nalazi četiri osobe koje rade (portir je naveo da nema nikoga) i sve tvrde da ne smiju primiti podneske za inkluzivni dodatak, nego samo referentica koja vodi postupak, odnosno ista ona koja je korisniku i uputila zaključak kojim ga poziva da dostavi dokumentaciju u roku 8 dana. Referentica izjavljuje kako "danas ne prima stranke"."

Dopis voditelja i čelnika službe nakon zaprimanja dokumentacije

Socijalna radnica pokušava ponovno u uredu za prijem pošte, koje navode kako se boje uzeti da ne nestane koji papir iz medicinske dokumentacije. Socijalna radnica donese samostalnu odluku, ovjeri primitak i vrati potvrdu korisniku koji je cijelo vrijeme čekao na ulazu u Područni ured.

Sutradan je socijalnu radnicu dočekao dopis voditelja ureda i čelnika službe u kojem navode njene brojne propuste u radu – i to zbog pogreške: što je sukladno etici socijalnog rada osigurala pravo korisniku na podnošenje dokumentacije i to po pismenom pozivu", napisali su u priopćenju.