Udruga Sunce: Plan gospodarenja otpadom SDŽ ne nudi rješenja i donosi ozbiljne rizike

Plan gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije (PGO SDŽ), koji je do 20. prosinca 2025. godine na javnoj raspravi, prema ocjeni Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce ne predstavlja učinkovit odgovor na dugogodišnje probleme u sustavu gospodarenja otpadom u županiji, već dokument bez konkretnih mjera, jasnih rokova i provedbene vrijednosti.

Iz Udruge Sunce upozoravaju kako se Plan donosi sa značajnim zakašnjenjem, iako je Zakonom o gospodarenju otpadom propisano da su županijski planovi morali biti usvojeni najkasnije do 1. siječnja 2024. godine. Dodatni je problem, ističu, što je razdoblje provedbe definirano od 2024. do 2029. godine, iako se javna rasprava odvija gotovo dvije godine nakon početka tog razdoblja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema stajalištu Udruge Sunce, Plan ne propisuje jasne i provedive mjere za sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu i recikliranje, već se svodi na općenite preporuke i najave donošenja dodatnih dokumenata. Takav pristup, smatraju, dodatno odgađa provedbu zakonskih obveza i ne doprinosi rješavanju postojećeg kaotičnog stanja u sustavu gospodarenja otpadom.

Posebno zabrinjavaju podaci o odvojenom prikupljanju otpada. Kako navode iz Sunca, prema podacima iz samog Plana, u 2024. godini u Splitsko-dalmatinskoj županiji oporabljeno je tek oko 12 posto komunalnog otpada, iako su nacionalnim i europskim ciljevima propisane znatno više stope. Istodobno, kapaciteti Centra za gospodarenje otpadom Lećevica ne odgovaraju stvarnim količinama otpada koje se godišnje proizvode u Županiji.

Udruga Sunce upozorava i na korištenje zastarjelih i nepotpunih podataka, kao i na izostanak stvarne analize razloga zbog kojih se značajne količine otpada uopće ne evidentiraju. Posebno problematičnim smatraju izostanak sustavnih rješenja za posebne kategorije otpada te prebacivanje odgovornosti na građane, uz zanemarivanje uloge županije, jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća.

Iz Sunca ističu i moguće financijske posljedice za građane, s obzirom na to da će se obrada miješanog komunalnog otpada u budućem CGO Lećevica naplaćivati prema količini, što će dovesti do rasta troškova, osobito na otocima zbog dodatnih troškova prijevoza. U tom kontekstu posebno naglašavaju nužnost ulaganja u sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje i lokalnu obradu biootpada, uključujući obvezne kompostane na otocima.

– U ovakvom obliku Plan gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije ne predstavlja stvarni planski dokument, već formalno ispunjavanje zakonske obveze, bez jasne vizije, odgovornosti i rješenja za jedan od najozbiljnijih okolišnih i zdravstvenih problema u Županiji – poručuju iz Udruge Sunce.

Udruga poziva građane da se uključe u javnu raspravu i pošalju svoje komentare, ističući kako svaki pristigli prijedlog može utjecati na to hoće li se u Plan ugraditi stvarne i provedive mjere.