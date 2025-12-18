Udruga glas poduzetnika traži odgodu e-fiskalizacije 2.0 za najmanje 3 mjeseca

Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je danas službeni zahtjev ministru financija dr. sc. Marku Primorcu za odgodu početka primjene e-fiskalizacije 2.0 za najmanje tri mjeseca, upozoravajući da sustav u ovom trenutku nije spreman za primjenu.

UGP podržava digitalizaciju i transparentnost poslovanja, no ističe kako nisu ispunjeni osnovni tehnički i organizacijski preduvjeti za sigurno uvođenje novog sustava. Pravilnik o fiskalizaciji još uvijek nije dovršen, tehnička dokumentacija se mijenja, a testna okruženja nisu stabilna niti dostupna svim korisnicima.

Poseban problem predstavlja činjenica da e-fiskalizacija 2.0 kratkoročno ne smanjuje administrativne obveze, već ih dodatno širi na gotovo sve poslovne transakcije, uz stroži sustav izvještavanja Poreznoj upravi. Time se dodatno opterećuju mali i mikro poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi i sezonski poslovi, koji već posluju u uvjetima visoke inflacije, rasta troškova energije i nedostatka radne snage. Računovođe i poduzetnici upozoravaju da ne postoje jasne upute, praktični primjeri ni edukacije, što stvara pravnu nesigurnost i rizik kažnjavanja zbog tehničkih pogrešaka, a ne stvarnih zlouporaba. UGP stoga predlaže:

odgodu primjene e-fiskalizacije 2.0 za najmanje 3 mjeseca

prijelazno razdoblje bez kazni

jasnu i stabilnu tehničku dokumentaciju

nacionalnu edukaciju poduzetnika i računovođa

kontinuirani dijalog s gospodarstvom

„Bolje je uvesti stabilan i funkcionalan sustav uz kratku odgodu, nego izazvati poremećaje u poslovanju i dodatno narušiti povjerenje poduzetnika u institucije“, poručuju iz UGP-a.