Udruga Domine iz Splita o muralu Zdravki Krstulović: "Zaslužuje i bistu u foajeu, trajni spomenik na ulicama grada"

U srijedu, 25. veljače 2026. u 12 sati, na zgradi HNK Split u Porinovoj ulici, bit će svečano otvoren obnovljeni mural posvećen Zdravki Krstulović (30. 9. 1940. – 5. 12. 2003.), jednoj od najupečatljivijih kazališnih i televizijskih umjetnica koju je Split dao.

Iz udruge Domine poručuju kako je Krstulović "ostavila neizbrisiv trag u svom gradu" te da zaslužuje "ne samo mural nego i bistu u foajeu kazališta te trajni spomenik na ulicama ovoga grada".

Domine podsjećaju da su još 2007. godine, u okviru projekta "Žene Splita i Dalmacije – ženski vremeplov", u suradnji s Gradom Splitom i HNK Splitom, organizirale izložbu na kojoj je predstavljeno 12 znamenitih Splićanki i Dalmatinki, dok je Zdravki Krstulović pripalo posebno mjesto.

"Posebnu smo posvetu, kao 13. ženi sa središnjim mjestom na izložbi, namijenile Zdravki Krstulović, koja je preminula nekoliko godina ranije, 2003. godine", navode iz udruge.

Kada su 2019. pokrenule projekt "Žensko lice Splita" i Mediteranski ženski festival, kažu, nije bilo dvojbe kome posvetiti prvi mural. Mural je izradila akademska umjetnica Josipa Krolo, prema liku Violete iz "Velog mista", a ruže koje uokviruju lik zamišljene su kao hommage Zdravki Krstulović — "njezinoj eleganciji, snazi i karizmi koja je nadilazila scenu".

"Ja sam Dalmacija": Rečenica koja je postala poruka

Na muralu se nalazi i rečenica koju Domine opisuju kao posljednju izgovorenu rečenicu Zdravke Krstulović na kazališnoj sceni, a upravo ona, ističu, "najtočnije opisuje Zdravku".

Riječ je o rečenici: "Ja sam Dalmacija."

Taj trenutak snažno je opisala i Mani Gotovac u knjizi "Fališ mi", prisjećajući se predstave "Buzdo" na Splitskom ljetu 1999. godine. U Domine prenose dijelove njezina zapisa:

"Uz njega se pojavila Zdravka Krstulović, blijeda, osušena i visoka kao čempres. Već je bolovala od Alzheimerove bolesti. Bila je lijepa kao Michelangelova Noć u Capelli dei Medici…"

I potom, rečenica koja je obilježila sve:

"Rekla je samo: 'Ja sam Dalmacija.' Eto, ta Zdravka, to ti je moj Mediteran."

Jubilarni Marš za prava žena posvećen "toj Dalmaciji"

Udruga Domine najavila je i da će ovogodišnji 10. jubilarni Marš za prava žena posvetiti upravo toj simboličnoj "Dalmaciji" koju je Krstulović utjelovila.

"U njezinu čast ovogodišnji, 10. po redu jubilarni Marš za prava žena posvetit ćemo upravo toj Dalmaciji — Dalmaciji koju je Zdravka Krstulović utjelovila nezaboravnom rečenicom: 'Ja sam Dalmacija'", poručuju.

Domine podsjećaju da su pokrenule izradu još dvaju ženskih murala, oba u Varošu, na privatnim kućama obitelji Cikatić i Svaguša, koje je izradila akademska umjetnica Andrea Resner. Murali su posvećeni heroini građanskog otpora Palmini Piplović i autorici nezaobilazne "dalmatinske kuhinje" Diki Marjanović Radica.

Trenutačno, dodaju, prikupljaju sredstva za novi mural — onaj posvećen Mariji Seleban de Cattani, prvoj splitskoj znanstvenici, nakon što su im stanari zgrade u blizini splitskog kampusa ponudili bočni fasadni zid.

Plan udruge je uz svaki mural postaviti i pločicu s QR kodom kako bi prolaznici mogli saznati više o muralima, njihovim autorima i ženama koje su obilježile povijest Splita.

"Ženskoj prošlosti pripada vidljivo mjesto na ulicama grada"

Otvaranjem obnovljenog murala na zgradi HNK Split, Domine ističu da se ne odaje počast samo jednoj velikoj umjetnici, nego se šalje i šira poruka.

"Otvaranjem murala Zdravki Krstulović na HNK Split, njezinu matičnom kazalištu, u okviru projekta 'Žensko lice Splita' ne odajemo počast samo jednoj velikoj umjetnici, nego jasno poručujemo da ženskoj prošlosti i ženama koje su obilježile Split pripada vidljivo mjesto na ulicama ovoga grada", poručuju iz udruge.