Udovica Charlieja Kirka traži brzo suđenje za ubojstvo supruga

Erika Kirk, udovica Charlieja Kirka, zatražila je brzo suđenje kao odgovor na, kako se navodi, taktike odgađanja od strane pravnog tima koji zastupa Tylera Robinsona, optuženog za ubojstvo njezinog supruga.

U sudskom podnesku objavljenom tijekom vikenda, njezin odvjetnik Jeffrey Neiman obavijestio je sud da se ona poziva na svoja prava na brzo suđenje koja joj kao žrtvi jamči zakon države Utah, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Robinson je optužen za ubojstvo Charlieja Kirka hicem iz vatrenog oružja tijekom događaja organizacije Turning Point USA na Sveučilištu Utah Valley u rujnu 2025. godine. Kirk, osnivač organizacije, sjedio je pod šatorom u dvorištu kampusa i razgovarao s članovima publike kada ga je metak pogodio u vrat.

Pozivanje na prava žrtve

U sudskom podnesku Neiman je naveo kako zakon Utaha jamči žrtvama kaznenih djela pravo na brzo rješavanje slučaja. "Zakonik Utaha jamči žrtvama zločina 'pravo na brzo rješavanje optužbi bez neopravdanog odgađanja uzrokovanog od strane ili na zahtjev optuženika'", napisao je Neiman.

"Ovaj sud je zadužen za kritično važnu funkciju osiguravanja poštenog suđenja optuženiku, ali ovaj sud to mora činiti i uravnotežujući pravo gospođe Kirk na brzo suđenje", dodaje se u podnesku.

Postupak u ranoj fazi

Iako su tužitelji 16. siječnja izjavili da su dovršili oko 90 posto procesa prikupljanja dokaza, Robinson se još nije očitovao o krivnji niti je održano pripremno ročište, što je ključan rani korak u pravnom postupku u Utahu, gdje tužitelji moraju uvjeriti suca da postoji osnovana sumnja za podizanje optužnice.

Prema Donni Rotunno, odvjetnici obrane iz Chicaga, podnesak bi mogao biti preuranjen. "Mislim da ovo zapravo nije primjenjivo u ovom slučaju, ali to je vrlo dobar strateški potez kojim se suca upozorava da svi promatraju što se događa", izjavila je za Fox News.

Utah je jedna od rijetkih država s takvom odredbom za žrtve, dok Ustav SAD-a jamči optuženicima njihovo pravo na brzo suđenje, kojeg se u složenim slučajevima mogu odreći.

Zahtjev za izuzeće tužitelja

Robinson bi se trebao vratiti na sud 3. veljače, kada je zakazano ročište o zahtjevu njegovog tima za izuzeće lokalnog tužitelja iz slučaja. Mnogi pravni analitičari, uključujući Rotunno, taj su zahtjev nazvali "neozbiljnim".

Obrana tvrdi da postoji sukob interesa jer je odraslo dijete jednog od zamjenika u uredu okružnog tužitelja bilo u masi kada je Kirk ubijen. Tužitelji su odbacili te navode.