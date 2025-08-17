Udario u auto pa u zid: U sudaru motocikla i automobila dvoje mladih teško ozlijeđeno

Jutros, u nedjelju 17. kolovoza oko 00.25 sati, u Vodicama se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su teško ozlijeđeni 19-godišnji vozač motocikla i njegov putnik.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila kada je 19-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do raskrižja propustio obvezu zaustavljanja i nije prepustio prolaz vozilima koja su se kretala cestom.

Nastavio je vožnju te bočnom stranom motocikla udario u prednji dio osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 67-godišnja vozačica.

Od siline udara, vozač i putnik pali su zajedno s motociklom na kolnik, a potom udarili u betonsko-kameni ogradni zid.

Vozač i motocikl zaustavili su se na zidu, dok je putnik odbačen preko njega te završio na zemljanoj površini.

Obojica mladića prevezena su u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su im konstatirane teške tjelesne ozljede, zbog kojih su zadržani na daljnjem liječenju.

Protiv 19-godišnjeg vozača motocikla slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog izazivanja prometne nesreće.