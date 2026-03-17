Učiteljica vidjela što petogodišnjakinja crta i odmah nazvala njezinog tatu

Neobičan crtež petogodišnje djevojčice izazvao je zabrinutost u školi, ali i lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što ga je njezin otac podijelio s javnošću.

Mike Zazzara objavio je video u kojem pokazuje crtež svoje kćeri Orly, a koji prikazuje obiteljsku scenu na krovu kuće. No jedan detalj posebno je privukao pažnju – dok ostatak obitelji stoji na krovu i izgleda tužno, otac je nacrtan kako pada s krova, i to s osmijehom na licu.

Zabrinjavajući poziv iz škole

Zazzara i njegova supruga Maddy imaju troje djece – osmogodišnju Bellu te petogodišnjake Orly i Chasea. Upravo je Orly autorica crteža koji je, nakon što je izazvao zabrinutost učiteljice, potaknuo i reakciju roditelja.

“Kao što vidite, moja supruga i troje djece su na krovu”, rekao je kroz smijeh, pokazujući svoj lik koji pada s krova. Dodao je kako nije siguran prikazuje li crtež pad ili guranje.

“Ne znam što se događa, ali jedino pitanje koje imam jest zašto su oni tužni, a ja se jedini smiješim dok padam. Jasno je da umirem”, našalio se.

Internet nudi razna objašnjenja

Video je ubrzo postao viralan i prikupio desetke tisuća lajkova, a korisnici društvenih mreža ponudili su različita tumačenja dječjeg crteža.

Neki su sugerirali da djevojčica možda zamišlja oca kao superjunaka koji odlazi u neku avanturu, dok su drugi kroz šalu upozorili da bi se možda trebao “kloniti krova neko vrijeme”.

Ipak, jedno tumačenje posebno se svidjelo ocu. Prema toj interpretaciji, crtež zapravo prikazuje svakodnevni odlazak na posao – obitelj je tužna jer otac odlazi, dok on “odlazi iz kuće”, a položaj likova na krovu nema doslovno značenje.

Objava je, uz dozu humora, otvorila i širu raspravu o tome kako djeca percipiraju svakodnevne situacije i kako ih prikazuju kroz crteže.