Učenik u SAD-u štitio prijatelja, upucan sačmaricom u leđa

Među "nepriznatim herojima" u napadu u crkvi Annunciation u Minneapolisu je i dijete koje je ranjeno dok je štitilo drugog učenika te učitelji koji su jurili da djecu odvedu na sigurno, rekao je šef hitne pomoći okruga Hennepin Martin Scheerer na konferenciji za novinare, prenosi Index.

"Imali smo jedno dijete koje je zakrililo drugo dijete. Pogođeno je iz sačmarice u leđa", rekao je Scheerer.

"Učitelji su bili nevjerojatni. Na učitelje se pucalo. Oni su štitili djecu", dodao je.

Šef hitne pomoći kazao je da je medicinski odgovor na pucnjavu "prošao onako dobro kako se moglo očekivati".

"Trenirali smo za ovakve situacije i taj dio je prošao dobro. Ali koliko god da trenirate, i dalje je iznimno teško za tim", rekao je Scheerer.

Zaključana vrata crkve vjerojatno spasila živote

Crkva Annunciation imala je praksu zaključavanja vrata na početku mise, što je vjerojatno spasilo dodatne živote kada je napadač u srijedu zapucao kroz prozore, rekao je šef policije Minneapolisa Brian O'Hara.

"Ovaj se incident dogodio neposredno nakon početka mise, tako da nema sumnje da je činjenica da su vrata bila zaključana vjerojatno spasila još života", rekao je O'Hara.

Dodao je da je napadač izvana zabarikadirao bočna vrata, s iste strane crkve s koje je pucao.

"Posebno gnusno i kukavički u svemu ovome je to što je napadač masakrirao djecu koju uopće nije mogao vidjeti", rekao je šef policije.

Još se ne zna motiv napada

Policija zasad nije uspjela utvrditi zašto je napadač odlučio zapucati u Katoličkoj školi Annunciation, dok istražitelji i dalje tragaju za motivom.

"Još nismo pronašli konkretan okidač zašto su djeca u ovoj crkvi bila meta", rekao je šef policije Minneapolisa Brian O'Hara.

O'Hara je naveo da napadač ima određenu poveznicu s Annunciationom jer je ondje pohađao školu, a njegova majka radila je za župu. No, dodao je da policija nije utvrdila "konkretnu zamjerku" protiv crkve.

Šef policije također je rekao da zasad nema dokaza da je napadač bio dio "radikaliziranih" internetskih grupa, ali je imao opsesiju drugim masovnim pucnjavama.