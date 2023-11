Učenik prijetio učeniku s autizmom da će ubiti njega i njegovu obitelj

Jedan učenik viših razreda zagrebačke osnovne škole prijetio je smrću drugom učeniku, koji pritom ima teškoće u razvoju, odnosno poremećaj iz spektra autizma. Sve se odvijalo u grupnoj poruci, a prepisku je na uvid dobila redakcija RTL-a.

"Baš mom djetetu je napisao da će ubiti njega, njegovu obitelj, da će spaliti naša tijela i da nitko neće znati tko je to napravio. Poslao je neke brojeve koji su trebali značiti da zna na kojim je koordinatama moj sin. I poslao je sliku kako u ruci drži pištolj. Ne znam je li je to pravi pištolj", opisuje majka učenika.

Dječak već dva dana ne ide u školu i majka ne zna kad će krenuti. Uplašen je

Do incidenta je došlo u petak navečer, a majka je sve prijavila školi u subotu i policiji u nedjelju. U ponedjeljak ih je ponovno nazvala i javila joj se policijska službenica.

"Ispitala me sve podatke o incidentu i rekla je: 'Netko će vas nazvati.' Međutim, prošlo je skoro 24 sata, nitko me nije nazvao, nitko nije bio kod mog djeteta, ni kao žrtve nasilja ni za psihološku pomoć. On je stvarno jako uplašen. Nije samo on uplašen, i ja sam uplašena, a inače nisam takva osoba", dodaje majka učenika.

Policija je RTL-u rekla da provodi kriminalističko istraživanje. Iz škole su, pak, dobili šture informacije zbog zaštite maloljetnika. Poručili su da postupaju po protokolu, što uključuje i nove smjernice Ministarstva obrazovanja, izdane nakon pucnjave u beogradskoj školi. I iz Ministarstva tvrde da je sve prema propisima. Međutim, dječak već dva dana ne ide u školu i majka ne zna kada će opet krenuti. A nije ni razgovarao sa stručnim službama o onome što se dogodilo.

"Policija s nama, kao obitelji, uopće nije kontaktirala. I ja ne znam... Sigurno se zna da sam ja to prijavila kao nasilje. Tim se i više bojim ponovno ga poslati u razred, tako da za sada ja nemam uopće jasan odgovor kada će se on vratiti u školu", tvrdi majka učenika.

Online vršnjačko nasilje je u porastu i jednako mu treba pristupiti kao i drugim oblicima nasilja. A protokol za postupanje u slučaju nasilja je star gotovo 20 godina - kada je rijetko koje dijete imalo pristup internetu.

"Moj ured je zaprimio preko 120 pritužbi za vršnjačko nasilje, a godina još nije gotova. I ono što je važno reći, neki drugi podaci, podaci policije i DORH-a, upućuju na povećan broj kaznenih djela povezanih s korištenjem interneta", rekla je savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.