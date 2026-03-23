Učenici TIŠ-a Sinj privukli veliku pažnju na Sajmu pršuta uz spoj tradicije i tehnologije

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju i ove je godine uspješno sudjelovala kao jedan od izlagača na 21. Nacionalnom sajmu pršuta u Sinju, gdje je još jednom privukla velik interes posjetitelja. Učenici su bili među glavnim atrakcijama sajma, a za njihovim štandom tražilo se mjesto više.

Posjetitelji su imali priliku razgledati bogatu ponudu učeničkih radova, s posebnim naglaskom na rukotvorine stolara, koji su svojim znanjem, preciznošću i kreativnošću oduševili okupljene. Uz to, učenici su demonstrirali rad na CNC laseru, približavajući suvremene tehnologije izrade široj publici.

Svoj doprinos dali su i tehničari za električne strojeve i elektroenergetiku, koji su na 3D printeru izrađivali personalizirane privjeske, što je izazvalo posebno zanimanje posjetitelja.

Sudjelovanje na sajmu još je jednom potvrdilo kvalitetu rada škole te znanje, vještine i inovativnost mladih TIŠ-ovaca.