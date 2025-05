Učenici Osnovne škole Josip Pupačić vraćaju život u more

Učenici Osnovne škole Josip Pupačić iz Omiša okupili su se jučer u novoizgrađenoj luci u Omišu kako bi u more bacili oko 900 EM BIO kugli koje su izradili zajedno sa svojim učiteljima.

Odlučili su djelovati jer su svjesni da su morski sustavi izloženi brojnim pritiscima ljudskog djelovanja, a klimatske promjene, prekomjerne količine plastike i drugih vrsta otpada u moru, uništavanje morskog krajolika i podmorja doveli su do velikih ekoloških promjena u ekosustavima mora.

Kroz projektne radionice izrađivali su EM BIO kuglice sa efektivnim organizmima, to su kugle koje vraćaju život u morski okoliš. EM bio kuglica je koncentrat dobrih odnosno efektivnih mikroorganizama. Kada je bio kuglica bačena u more, mikroorganizmi počinju izlaziti u mulj te dolazi do bioremedijacije mulja, čiste more od štetnih tvari, pomažu u obnovi morskog dna te na taj način doprinose obnovi bioraznolikosti podmorja Tehnologija efektivnih mikroorganizama razvijena je u Japanu prije pedesetak godina, znanstvenici su otkrili da ta tehnologije omogućuje život i danas se primjenjuje diljem svijeta. EM BIO kuglice izrađivali su sami učenici, a za izradu je korištena glina, bokashi piljevina i efektivni mikroorganizmi.

Ova akcija provedena je kroz projekt GLOBE Omiš - centar regionalnog obrazovanja. To je projekt namijenjen potencijalno darovitim učenicima koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja mladih. Osnovna škola Josip Pupačić je jedna od najaktivnijih GLOBE škola u Hrvatskoj, učenici jednom tjedno određuju fizikalno - kemijska svojstva mora i rijeke Cetine i na taj način procjenjuju kvalitetu vode. Primijetili su da se neka svojstva vode mijenjaju, te je pretpostavka da to utječe i na sanitarnu ispravnost vode. S tom svrhom napravit će se mikrobiološka analiza morske vode i sedimenta prije i nakon bacanja bio kugli u more te se očekuje da će ova metoda poboljšati kvalitetu morske vode i sedimenta.

Nužno je konstantno kod djece podizati svijest o ulozi mora i oceana te ih educirati o važnosti njihove zaštite i nužnosti očuvanja morskih staništa.

Na ovakav način djeca se uče od malih nogu brinuti za okoliš, a more će im to sigurno vratiti jer kao učenici kažu "More je život"!