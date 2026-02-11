Učenici i studenti iz ugroženih obitelji mogu se prijaviti za potpore Grada Trogira

Grad Trogir raspisao je natječaj za dodjelu potpora za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Trogira. Natječaj je otvoren za prijave od 10. do 23. veljače 2026. godine.

Riječ je o mjeri socijalne podrške kojom se želi pomoći učenicima i studentima iz obitelji s nižim prihodima kako bi se olakšalo njihovo školovanje i studij te smanjili financijski tereti vezani uz obrazovanje. Precizni uvjeti, kriteriji za sudjelovanje i iznosi potpore navedeni su u dokumentaciji natječaja koja se može preuzeti putem poveznica objavljenih na stranici Grada Trogira ili dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Zainteresirani kandidati mogu ostvariti dodatne informacije i pojašnjenja telefonski na broj 800‑435 ili elektroničkom poštom na adresu ruza.kovacevic.bilic@trogir.hr.

Natječaj predstavlja jednu od važnih socijalnih mjera lokalne samouprave usmjerenih na potporu mladima i njihovim obiteljima s ciljem jednakog pristupa obrazovanju