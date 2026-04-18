Učenici I. gimnazije Split spojili tradiciju i tehnologiju na način koji je oduševio sve! Bili smo na predstavljaju projekt 'Opleti u Etnografskom', donosimo fotogalerju

U Etnografskom muzeju Split ove subote, 18.4., predstavljen je projekt „Opleti u Etnografskom“, u kojem su učenice i učenici I. gimnazije Split na inovativan način povezali baštinu i suvremene kreativne prakse.

Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji objedinjuje istraživanje, fotografiju, digitalizaciju i ručni rad, a nastao je pod vodstvom profesorice Josipe Vujčić u suradnji s muzejskim stručnjacima i vanjskim suradnicima. U sklopu projekta učenici su proučavali hrvatske narodne nošnje iz različitih krajeva, analizirajući njihove motive, simboliku i tehnike izrade. Terenski rad proveden je u prostoru muzeja, gdje su fotografirali detalje i uzorke nošnji, a potom ih digitalno obradili. Poseban naglasak stavljen je na proces nastanka uzoraka - svaki je motiv izrađen ručno, bez korištenja umjetne inteligencije, čime su učenici željeli istaknuti vrijednost strpljenja, preciznosti i osobnog angažmana u stvaralačkom procesu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Digitalizirani motivi zatim su preneseni u analogni oblik kroz kukičane radove i vez te je tako današnji svijet suvremenih tehnologija postao alat za oživljavanje tradicionalnih tehnika ručnog rada. Cijeli je proces dokumentiran fotografijom, a kao dio projekta nastao je i kratki video posvećen vrličkoj nošnji. Projekt je dodatno zaokružen izradom autorskog mercha, majica i torbi inspiriranih tradicionalnim ornamentima, čime se nastoji približiti kulturna baština mlađim generacijama.

U realizaciji projekta sudjelovali su brojni suradnici, između ostalih muzejska pedagoginja Tanja Ban te nastavnice Dijana Ligutić i Petra Ljubičić. Dodatnu dimenziju projektu dale su majstorice tradicijske vještine vezenja, Snježana Blažević i Gita Gorana Galić, koje su kroz radionice i razgovore prenijele svoja znanja učenicima.

Podršku projektu pružile su i ravnateljica I. gimnazije Split Dobrila Gotovac Stipaničev te ravnateljica muzeja Vedrana Premuž Đipalo, čija je logistička i organizacijska pomoć bila ključna za njegovu realizaciju. Izložbu učeničkih radova službeno je otvorila zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić, a program predstavljanja obogaćen je i nastupom najmlađih članova folklornog ansambla FA Jedinstvo, skupine „Opančići“, dok je za dobru glazbu bio zadužen sastav Groovies.

Projekt „Opleti u Etnografskom“ nastavak je kontinuiranog rada učenika na promicanju kulturne baštine. Podsjetimo, učenici I. gimnazije Split već su 2024. godine predstavljali Hrvatsku na UNESCO-ovu simpoziju mladih u Grčkoj, dok je njihov film o yarnbombingu ušao u finale festivala Tjedna zvuka u Cannesu.

Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, čime je dodatno potvrđena njegova edukativna i kulturna vrijednost, stvarajući primjer kako se tradicija može interpretirati na suvremen način, kroz angažman mladih i interdisciplinarni pristup.