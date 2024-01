UBOJICA I DALJE SLOBODNO ŠETA Danas bi imala 46 godina. Niti 22 godine od stravičnog zločina - ne zna se tko je ubio Marijanu Jerković

Marijana Jerković danas bi imala 46 godina, da njezin život nije ugašen 2002. godine. Točno su 22 godine prošle od brutalnog ubojstva mlade zaposlenice splitske agencije za nekretnine, a njezin ubojica i dalje slobodno šeta. Nikada nije otkriveno tko je na tako okrutan način usmrtio mladu djevojku prije 22 godine, na današnji dan.

Nesretna djevojka tog je 21. siječnja posljednji put stigla na svoje radno mjesto gdje je u poslijepodnevnim satima okončan njezin život. Zločin je otkriven tek sutra ujutro kada su na posao počeli pristizati njezini kolege. Sama istraga imala je niz propusta – od lošeg osiguranja mjesta događaja, kašnjenja s izuzimanjem dokaza, do činjenice da je Marijanin mobitel koji je pronađen i arhiviran korišten neko vrijeme nakon što je djevojka ubijena. O tome svjedoče računu za mobitel koji su stizali na adresu Marijanine majke.

Susjedi nisu čuli svađu

Podsjetimo, Marijana Jerković ubijena je nožem, odnosni radnim sklalpelom. Vrat joj je prerezan takvom silinom da je gotovo dekapitirana. Ubojica ju je prije toga uhvatio za vrat na kojem je kasnije otkriven hematom. U agenciji za nekretnine na Mažuranićevom šetalištu nisu pronađeni neki drugi tragovi, a susjedi nisu toga poslijepodneva čuli nikakvu svađu.

Bilo je nekoliko smjerova istrage, a ključno za rješavanje ovog zločina bilo je – otkriti pitanje motiva. Gotovo je sigurno da je Marijana Jerković poznavala svoga ubojicu jer na mjestu zločina nisu pronađeni tragovi nasilnog ulaska, kao i da je ubojica ljevoruk. Istraga je išla u nekoliko smjerova, ispitan je momak Marijane Jerković, ali i poslovni kontakti, no ništa nije dalo rezultata. Jedna od teorija bila je kako je djevojka slučajno svjedočila mutnim poslovima oko nekretnina te joj je to odredilo sudbinu.

Svojevremeno je ponuđena i nagrada u iznosu od sto tisuća kuna za bilo kakvu informaciju koja bi mogla dovesti do ubojice, no niti to nije dalo nikakvog rezultata. Izgleda da će onaj tko je počinio ovaj stravičan zločin, svoju tajnu odnijeti sa sobom u grob.