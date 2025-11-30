Ubio majku pa presudio sebi?

Mrtvo tijelo pronađeno u nedjelju ujutro u moru Medulinskog zaljeva pripada 57-godišnjem muškarcu koji je povezan s pronalaskom beživotnog tijela 79-godišnje žene u obiteljskoj kući u Medulinu. Na tijelu žene već su uočeni jasni tragovi nasilne smrti, potvrdila je istarska policija.

Prema zasad neslužbenim informacijama, riječ je o sinu ubijene žene, koji je u subotu navečer najprije usmrtio svoju majku, a potom počinio samoubojstvo.

Policija je u subotu, nakon dojave, stigla u obiteljsku kuću u Medulinu gdje je zatekla tijelo starije žene s vidljivim ozljedama nastalim nasilnim putem. Odmah je pokrenuta potraga za njenim sinom, a već sljedećeg jutra, oko 8:10 sati, zaprimljena je dojava o tijelu koje pluta u moru.

Na teren su upućeni policijski ronioci koji su ubrzo pronašli tijelo 57-godišnjaka. Nad tijelom će biti provedena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, dok policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti ovog tragičnog događaja.