Ubijen mladi pjevač. Pratila su ga četiri muškarca. Pokušao im pobjeći, ali nije mu bilo spasa

Argentinski pjevač i model Fede Dorcaz kojeg je časopis Rolling Stone proglasio novom globalnom latino pop zvijezdom, prema pisanju portala TMZ ubijen je u dobi od 29 godina u Mexico Cityju. Tragedija se dogodila samo nekoliko dana prije njegovog planiranog nastupa u plesnom natjecanju "Las Estrellas Bailan en Hoy", meksičkoj inačici "Plesa sa zvijezdama".

Dorcaz je napadnut dok se vraćao s probe za show u kojem je trebao nastupiti sa svojom djevojkom, piše Net.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istraga u tijeku

Fede Dorcaz ubijen je prošlog četvrtka, 9. listopada 2025. godine,u večernjim satima. Napad se dogodio u četvrti Miguel Hidalgo, a prema prvim policijskim izvješćima, počinitelji su bila četiri muškarca na dva motocikla.

Pratili su njegovo vozilo, a kada je Dorcaz pokušao pobjeći, pucali su na njega te je pjevač preminuo na mjestu događaja, prije dolaska hitne pomoći.

Meksičke vlasti odmah su pokrenule opsežnu istragu. Glasnogovornik Sekretarijata za javnu sigurnost Mexico Cityja potvrdio je da policija intenzivno radi na slučaju.

"Analiziraju se snimke nadzornih kamera s tog područja kako bi se identificirali vjerojatni počinitelji koji su se, prema prvim izvješćima, kretali na dva motocikla", izjavio je glasnogovornik. Unatoč potrazi, do sada nitko nije uhićen.

Zašto je napadnut pjevač Fede Dorcaz?

Iako se u početku nagađalo da je riječ o pokušaju oružane pljačke koji je pošao po zlu, nove informacije bacaju sumnju na tu teoriju. Lokalni mediji, pozivajući se na izvore bliske istrazi, navode da napadači nisu uzeli ništa od Dorcazovih vrijednih stvari, uključujući nakit i novac. Ta činjenica potaknula je špekulacije da se radilo o ciljanom napadu, a ne o nasumičnom zločinu.

Tužiteljstvo je slučaj okarakteriziralo kao ubojstvo s predumišljajem.

Četvrt Miguel Hidalgo u kojoj se dogodilo ubojstvo, poznata je po djelovanju kriminalnih skupina, uključujući i zloglasni kartel Sinaloa, što dodatno komplicira istragu i otvara mogućnost da je mladi umjetnik bio meta organiziranog kriminala. Vlasti za sada ne potvrđuju ove navode, ali istražuju sve moguće motive.

Tko je bio Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz rođen je u argentinskom gradu Mar del Plata, no njegov životni put vodio ga je diljem svijeta. S obitelji se s 13 godina preselio na španjolski otok Mallorcu gdje je kao tinejdžer pokazivao talent za nogomet igrajući za lokalne klubove. Ipak, sudbina ga je odvela u drugom smjeru. S 18 godina angažirala ga je modna agencija iz Barcelone, čime je započela njegova impresivna karijera modela.

Radio je u Španjolskoj, Italiji i Sjedinjenim Državama, a ubrzo je postao zaštitno lice prestižnih modnih kuća poput Giorgio Armani i Dolce & Gabbana. U jednom intervjuu izjavio je kako je suradnja s Armanijem bila nevjerojatno iskustvo. S 19 godina preselio se u New York s malo novca i bez znanja engleskog jezika, no upravo tamo je preko svog menadžera upoznao producente koji su otkrili svjetske zvijezde poput Enriquea Iglesiasa i Jennifer Lopez.

Nakon uspješne manekenske karijere, Dorcaz se prije dvije godine preselio u Meksiko kako bi se u potpunosti posvetio svojoj prvoj ljubavi... Glazbi. Njegov uspon na glazbenoj sceni bio je, prema riječima časopisa Rolling Stone, meteorski.

Njegovi hitovi poput "Cara Bonita" i "Moka", duet koji je snimio sa svojom djevojkom, influencericom Marianom Ávilom, osvojili su publiku diljem Latinske Amerike.

Upravo je s Marianom trebao zaplesati u novoj sezoni showa "Las Estrellas Bailan en Hoy". Vijest o njegovoj smrti šokirala je produkciju i kolege.

"Obitelj HOY oplakuje tužan odlazak našeg prijatelja i kolege Fedea Dorcaza. Fede ostavlja ogromnu prazninu u našem timu. Njegovo sjećanje i strast zauvijek će nas inspirirati", stoji u službenoj objavi showa.

Njegova djevojka Mariana oprostila se od njega emotivnom objavom na društvenim mrežama: "Volio si Meksiko cijelim svojim bićem, baš kao što su tebe voljeli svi koji su te poznavali".