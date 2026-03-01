Ubijen bivši iranski predsjednik

Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu ujutro izveli su koordinirane napade na ciljeve u Iranu, a prema dostupnim informacijama meta je bio sam vrh iranskog vodstva. Teheran je na udare odgovorio lansiranjem balističkih projektila prema Izraelu, ali i prema američkim vojnim bazama raspoređenima u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu.

Američki predsjednik Donald Trump kasno u subotu navečer objavio je kako je u napadima poginuo iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei.

U međuvremenu su stigle i informacije da je u izraelskim zračnim udarima smrtno stradao i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad, koji je Iran vodio od 2005. do 2013. godine.

Ahmadinedžad je postao šesti predsjednik Islamske Republike nakon pobjede na izborima 2005. godine. Njegov dolazak na vlast bio je presedan u političkoj povijesti zemlje jer je, nakon gotovo četvrt stoljeća postojanja Islamske Republike, postao prvi predsjednik koji nije dolazio iz redova klera.

Tijekom mandata profilirao se kao tvrdi konzervativac i jedan od najglasnijih zagovornika oštrog, antizapadnog kursa. Njegovu političku retoriku obilježile su česte i žestoke izjave usmjerene protiv Izraela, što je dodatno zaoštravalo ionako napete odnose na Bliskom istoku.