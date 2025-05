U zoru joj je stigao poziv kojeg se boji svaki roditelj, a onda se klupko počelo odmotavati

"Negdje oko pola šest mi je mi je zvonio kućni telefon i ja sam se javila: 'Mama ja sam u bolnici, ja sam imala saobraćajnu nesreću", reporteru Dnevnika Nove TV Domagoju Mikiću ispričala je žrtva prevare.

Bio je to poziv koji niti jedan oditelj ne želi nikada primiti, a plač i suze prekinuo je muškarac s druge strane.

"'Kćerka vaša je imala jako tešku saobraćajnu nesreću. Treba operaciju, to vam košta puno.' Onda ja ne pitam ni koliko košta ni išta, nego on kaže da je to oko 17.000 eura: 'To bi trebalo platiti odmah ako ne želite da vam kćer ostane invalid'", ispričala je žrtva.

Klupko se počinje odmotavati

Izbezumljena je upala u klopu prevaranata, a onda je uslijedio najosjetljiviji dio.

"Ja uopće nisam sumnjala da bi to mogla biti prevara. On je pitao mene koliko imam, ja kažem da imam 6800, a on pita imam li zlata", prisjetila se te dodala da joj je rečeno da će po sve doći djelatnik iz bolnice.

Nekoliko sati kasnije klupko se počinje odmotavati. Kćer koja je bila na navodnoj operaciji javila je da je zapravo cijelo vrijeme doma, nakon čega je pozvana policija.

