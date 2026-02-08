U Zonu stiže tjedan besplatnih događanja: Od putovanja u Skopje do sajma rukotvorina

U splitskoj Zoni i ovoga se tjedna nastavlja bogat program za mlade, a posjetitelje očekuje čak sedam besplatnih događanja od putopisnih susreta i videoigara do radionica i sajma rukotvorina.

Program započinje u ponedjeljak, 9. veljače, informativnim događanjem „Ideš li u Skopje?“ na kojem će zainteresirani moći saznati više o životu u makedonskoj prijestolnici i dobiti savjete za planiranje putovanja. Volonterka Europskih snaga solidarnosti Angjela Tanchevska najavila je da će sudionicima otkriti omiljena mjesta lokalnog stanovništva, preporučiti gdje kušati najbolju makedonsku hranu te podijeliti korisne informacije koje se ne mogu lako pronaći na internetu.

U srijedu, 11. veljače, od 20 do 23 sata održat će se drugi Video Game Night, namijenjen svima koji žele zaigrati brze i jednostavne igre, upoznati druge ljubitelje videoigara i razmijeniti preporuke. Organizatori ističu kako su dobrodošli i početnici te pozivaju sudionike da ponesu vlastite igre, laptope i kontrolere kako bi što više posjetitelja moglo igrati istovremeno.

Petak donosi radionicu savjetovališta Prika pod nazivom „Funkcioniranje u paru“, nakon koje slijedi Goth slušaona večer posvećena ljubiteljima mračne, melankolične i atmosferične glazbe.

Ovotjedni program zaključit će se u subotu sajmom rukotvorina Pazarium, a dodatne informacije o događanjima i rezervacijama mjesta dostupne su na stranici klubzona.net.